В Омске полковник получил 10 лет по делу об обрушении казармы

Бывший замкомандира войсковой части Пархоменко также должен будет выплатить штраф 6 млн руб. По версии СК, он и его начальник не проконтролировали ремонт казармы. В 2015 году она обрушилась, погибли 24 десантника

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кировский районный суд Омска приговорил к десяти годам колонии и штрафу 6 млн руб. бывшего заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко по делу об обрушении казармы под Омском в 2015 году, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Пархоменко признали виновным в получении взятки. До этого он находился под домашним арестом. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу.

Кроме того, суд лишил Пархоменко звания полковника. После выхода на свободу он пять лет не сможет занимать руководящие должности в государственных структурах.

РБК направил запрос в пресс-службу Кировского районного суда.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлом под Омском обрушилась 12 июля 2015 года. Погибли 24 десантника, еще 21 военнослужащий получил травмы.

В июне 2017 года СК предъявил обвинение Пархоменко и бывшему руководителю учебного центра ВДВ Олегу Пономареву, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, они не проконтролировали хода ремонтных работ в казарме и определили в нее три учебные роты еще до сдачи здания в эксплуатацию.

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Защита настаивала, что офицеры в силу должностных обязанностей не могли определить, что казармы находятся в аварийном состоянии, а в результате ремонта появились и новые дефекты. Не было у них и специальной аппаратуры, при помощи которой можно было бы провести диагностику, говорили адвокаты.

Уголовное дело в отношении Пономарева было прекращено по причине истечения срока давности. По той же причине освободили от наказания старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора за капитальным строительством и капитальным ремонтом РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко.

Помимо них суд вынес приговор еще восьмерым фигурантам дела. Каждого подсудимого обвиняли по нескольким статьям, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее большие человеческие жертвы и другие.

Директор фирмы «РемЭксСтрой», ремонтировавшей казарму в 2013 году, Александр Дорофеев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб. Бывшего руководителя проекта «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к семи годам колонии и штрафу 250 тыс. руб., бывшего замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна — к пяти годам условно и штрафу 150 тыс. руб.

Бывшие сотрудники Спецстроя России Алексей Дубинин, Игорь Титарев и Григорий Годнюк получили от шести до восьми лет колонии общего режима и штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Николая Гашенко освободили от ответственности из-за истечения срока давности. Один из обвиняемых, Федор Ержан, оказался тяжело болен, и пока приговор ему не вынесли.