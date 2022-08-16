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Рэперу ASAP Rocky предъявили обвинения в связи со стрельбой в 2021 году

ASAP Rocky
ASAP Rocky (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Американскому рэперу ASAP Rocky (настоящее имя Раким Маерс) предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в прошлом году, в результате чего пострадал его знакомый. Об этом сообщает газета LA Times.

Речь идет о стрельбе в прошлом ноябре в Голливуде. Маерсу предъявили обвинение по двум эпизодам применения оружия в ходе одного инцидента.

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«Стрельба из оружия в общественном месте — серьезное нарушение, которое могло бы привести к трагическим последствиям не только для того, кто стал ее целью, но и для невинных посетителей Голливуда. Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — говорится в заявлении окружного прокурора в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что ASAP Rocky предстанет перед судом в среду.

Американское издание TMZ пишет, что стрельба произошла 6 ноября. По его данным, ASAP Rocky поссорился со своим знакомым, предположительно с бывшим членом коллектива ASAP Mob — ASAP Relli.

В июле 2019 года ASAP Rocky был задержан в Швеции, где принимал участие в хип-хоп фестивале Smash, по подозрению в нападении на человека. Спустя еще два дня шведский суд постановил поместить его под арест на две недели, пока ведется расследование инцидента. Защита рэпера утверждает, что тот действовал в целях самообороны. За него заступился тогдашний президент США Дональд Трамп, который лично позвонил премьер-министру Швеции и попросил освободить заключенного.

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