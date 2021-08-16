Глава Свердловской области посмеялся над мытьем дороги перед его приездом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре Общество, 16:33 В — Виктимблейминг: когда обвиняют жертву Социальная экономика, 16:30 Как перестать переплачивать за ИТ-специалистов Pro, 16:27 Кадыров призвал граничащие с Афганистаном страны «готовиться к худшему» Политика, 16:24 Президент «Барселоны» рассказал о долгах клуба на €1,35 млрд Спорт, 16:24 Правозащитник сообщил об отсутствии воды на прогулках в СИЗО «Лефортово» Общество, 16:21 «Талибан» захватил Афганистан. Главное Политика, 16:17 Объемы торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea превысили $800 млн Крипто, 16:15 Паранойя или новая реальность: правда ли, что нас прослушивают? Индустрия 4.0, 16:15 Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Новосибирской области Общество, 15:59 Карпин не вызвал в сборную восьмерых игроков из команды Черчесова Спорт, 15:54 Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана Политика, 15:53 Менеджер МакSим опровергла сообщения о ее реабилитации в Подмосковье Общество, 15:49 Глава транспортного управления МВД уйдет на пенсию Общество, 15:44
Общество ,  
0 

Глава Свердловской области посмеялся над мытьем дороги перед его приездом

Глава городского округа объяснил полив дороги тем, что «сбить пыль», поднявшуюся после работ, просили местные жители. «Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев
Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал главу Серовского городского округа Василия Сизикова за то, что перед его приездом в городе помыли улицу. Куйвашев опубликовал в своем Instagram
видео, на котором поливальная машина проезжает по грунтовой дороге и поливает ее водой.

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо», — написал губернатор в Instagram.

Он обратился к Сизикову с просьбой объяснить, зачем полили дорогу. «Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев.

Глава Серова объяснил произошедшее ремонтными работами.

«У нас на этом участке вчера и сегодня проходил грейдинг [выравнивание] дороги. После этого поднялась пыль, жители лично попросили водителя, чтобы передал руководству — надо полить водой и сбить пыль. По просьбе людей мы это сделали», — рассказал Сизиков Ura.ru.

РБК направил запрос в администрацию Серова.

Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой
Общество
Владимир Путин&nbsp;во время посещения Тверского вагоностроительного завода

В июле свердловский губернатор раскритиковал работу подрядной организации, проводившей ремонт путепровода на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге. Для ремонтных работ перекрыли часть моста на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Как рассказал тогда Куйвашев, он решил проверить, как идут работы, однако не обнаружил на участке ни одного рабочего. «Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего», — сказал глава региона.

После критики губернатора глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проводить ремонтные работы на Новокольцовском тракте круглосуточно. Путепровод на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги не ремонтировался 20 лет и находится в аварийном состоянии, сообщил он. «В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки — неэффективно», — отметил Орлов. Отремонтировать мост на Новокольцовском тракте пообещали до 1 сентября.

В январе 2018 года в Твери к приезду президента Владимира Путина власти отремонтировали дороги общей протяженностью 1,8 км, примыкающие к Тверскому вагоностроительному заводу. Поспешный ремонт тогда объяснили «благоприятным температурным режимом».

Автор
Елена Чернышова
Свердловская область Губернатор Евгений Куйвашев Серов
Материалы по теме
В РПЦ отреагировали на сообщения о закатанных к приезду патриарха рельсах
Общество
Асфальт у завода КамАЗ покрасили в синий цвет к приезду Мишустина. Видео
Политика
На Урале к приезду В.Путина покрасили не только дороги, но и машины МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter