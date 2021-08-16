Глава Свердловской области посмеялся над мытьем дороги перед его приездом

Глава городского округа объяснил полив дороги тем, что «сбить пыль», поднявшуюся после работ, просили местные жители. «Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев

Евгений Куйвашев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал главу Серовского городского округа Василия Сизикова за то, что перед его приездом в городе помыли улицу. Куйвашев опубликовал в своем Instagram

видео, на котором поливальная машина проезжает по грунтовой дороге и поливает ее водой.

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо», — написал губернатор в Instagram.

Он обратился к Сизикову с просьбой объяснить, зачем полили дорогу. «Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев.

Глава Серова объяснил произошедшее ремонтными работами.

«У нас на этом участке вчера и сегодня проходил грейдинг [выравнивание] дороги. После этого поднялась пыль, жители лично попросили водителя, чтобы передал руководству — надо полить водой и сбить пыль. По просьбе людей мы это сделали», — рассказал Сизиков Ura.ru.

РБК направил запрос в администрацию Серова.

В июле свердловский губернатор раскритиковал работу подрядной организации, проводившей ремонт путепровода на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге. Для ремонтных работ перекрыли часть моста на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Как рассказал тогда Куйвашев, он решил проверить, как идут работы, однако не обнаружил на участке ни одного рабочего. «Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего», — сказал глава региона.

После критики губернатора глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проводить ремонтные работы на Новокольцовском тракте круглосуточно. Путепровод на пересечении Луганской улицы и Объездной дороги не ремонтировался 20 лет и находится в аварийном состоянии, сообщил он. «В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки — неэффективно», — отметил Орлов. Отремонтировать мост на Новокольцовском тракте пообещали до 1 сентября.

В январе 2018 года в Твери к приезду президента Владимира Путина власти отремонтировали дороги общей протяженностью 1,8 км, примыкающие к Тверскому вагоностроительному заводу. Поспешный ремонт тогда объяснили «благоприятным температурным режимом».