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Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой
Общество, 11 янв, 20:43
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Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой
К приезду президента России Владимира Путина отремонтировали почти 2 км дорог около Тверского вагоностроительного завода. В областном Минтрансе говорят, что ремонт сделали из-за «благоприятного температурного режима»
Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Причиной ремонта дорог общей длиной 1,8 км, примыкающих к Тверскому вагоностроительному заводу, отремонтированных перед приездом президента России Владимира Путина, стал «благоприятный температурный режим». Об этом РБК сообщили в Министерстве транспорта Тверской области.

По сообщению министерства, строительству дороги в начале января способствовала «плюсовая температура, небольшое количество осадков и отсутствие снежного покрова». Работы выполнила компания «Трансстроймеханизация» — генеральный подрядчик строительства трассы М-11.

«Компания обладает современными технологическими решениями, материалами, а также объемом техники и рабочей силы, необходимыми для выполнения задач в сжатые сроки», — пояснили в ведомстве.

Новый асфальт на территории вагоностроительного завода и рядом с ним положили за четыре дня. Об этом РБК сообщили два работника предприятия, которые захотели остаться анонимными. «При этом уже давно ждали, чтобы хотя бы ямы залатали. Как всегда и везде, сплошная показуха. Все красили, замазывали и латали», — рассказал один из них.

Работница завода Оксана Соколова рассказала РБК, что асфальт на территории завода продолжали класть «в ночь перед приездом Путина».

Ремонт покрытия в переулке Зиновия Тальвинского и ямочный ремонт на улице Дорошиха сделали за счет внебюджетных средств, подчеркнули в министерстве региона. «Дороги, примыкающие к тверскому вагонзаводу, интенсивно используются и нуждались в приведении в нормативное состояние, в том числе в связи с тем, что Тверской вагоностроительный завод является одним из объектов промышленного туризма. Дорожные работы на данном участке были завершены до начала снегопада», — говорится в сообщении ведомства.

В Тверской области в 2018 году в нормативное состояние будет приведено более 300 км дорожного полотна, включая дороги по туристским маршрутам, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывали местные жители, добавили в минтрансе области.

Президент России Владимир Путин встретился с рабочими Тверского вагоностроительного завода 10 января в рамках поездки в Тверскую область. Этот завод Путин уже посещал в апреле 2009 года, будучи премьер-министром России.

Авторы: Любовь Алтухова, Валерий Романов.
Теги: Владимир Путин , Тверская область , ремонт дорог
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