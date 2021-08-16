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Директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста об Александре Невском

Директор коллежа в Новосибирске назвал Александра Невского коллаборационистом и заявил, что Ледовое побоище «попало в учебники прямиком из киноэкранов». Ранее в России ввели наказание за осквернение символов воинской славы
Сергей Чернышов
Сергей Чернышов (Фото: coontextor / Facebook)

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в Facebook. Об этом он сообщил РБК.

«Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского», — написал Чернышов на своей странице в соцсети.

Речь идет о посте, посвященном инициативе переименовать площадь Свердлова в Александра Невского, который директор колледжа опубликовал в июне. В этом посте он отметил, что «выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом», а образы обоих этих исторических деятелей — «плод фантазий пропагандистов советской эпохи». Ледовое побоище же, добавил директор, это «уникальный случай и, пожалуй, единственный эпизод, который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов».

В следственном управлении СК по Новосибирской области сообщили РБК, что по этому делу нет информации.

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Следствие проверяет пост Чернышова по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России), сообщил директор в беседе с изданием «Коммерсантъ-Сибирь».

«Оцениваю это как стукачество 30-х годов. Конечно, это несправедливо, у каждого своя справедливость. Но мне кажется, что такие вопросы об отдельных исторических личностях должны обсуждаться в академической среде, а не в следственном комитете, для меня это очевидно», — сказал Чернышов РБК.

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В Facebook директор колледжа добавил, что в истории нет таких терминов, как «оскорбление», «неуважение» и «унижение». «И я, естественно, бесконечно далек от их применения», — отметил он.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», вводится административная и уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершается с использованием интернета, то срок тюремного заключения возрастает до пяти лет.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Новосибирск история Александр Невский Следственный комитет
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