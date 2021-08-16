Директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста об Александре Невском

Директор коллежа в Новосибирске назвал Александра Невского коллаборационистом и заявил, что Ледовое побоище «попало в учебники прямиком из киноэкранов». Ранее в России ввели наказание за осквернение символов воинской славы

Сергей Чернышов (Фото: coontextor / Facebook)

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в Facebook. Об этом он сообщил РБК.

«Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского», — написал Чернышов на своей странице в соцсети.

Речь идет о посте, посвященном инициативе переименовать площадь Свердлова в Александра Невского, который директор колледжа опубликовал в июне. В этом посте он отметил, что «выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом», а образы обоих этих исторических деятелей — «плод фантазий пропагандистов советской эпохи». Ледовое побоище же, добавил директор, это «уникальный случай и, пожалуй, единственный эпизод, который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов».

В следственном управлении СК по Новосибирской области сообщили РБК, что по этому делу нет информации.