ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах
Подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«На сегодняшний день <...> во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что дроны с целью выявления нарушений используются в следующих регионах:
- Адыгея;
- Забайкальский край;
- Воронежская область;
- Ингушетия;
- Краснодарский край;
- Новосибирская область;
- Удмуртия;
- Ростовская область;
- Красноярский край;
- Амурская область;
- Татарстан;
- Свердловская область;
- Москва;
- Пермский край;
- Тюменская область;
- Бурятия;
- Омская область.