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ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах

Дроны, в частности, фиксируют нарушения при пересечении водителями дорожной разметки, после чего информация передается находящимся неподалеку нарядам ДПС
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«На сегодняшний день <...> во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что дроны с целью выявления нарушений используются в следующих регионах:

  • Адыгея;
  • Забайкальский край;
  • Воронежская область;
  • Ингушетия;
  • Краснодарский край;
  • Новосибирская область;
  • Удмуртия;
  • Ростовская область;
  • Красноярский край;
  • Амурская область;
  • Татарстан;
  • Свердловская область;
  • Москва;
  • Пермский край;
  • Тюменская область;
  • Бурятия;
  • Омская область.

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В МВД отметили, что дроны используются на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что недалеко от тех участков, где используются дроны, находятся наряды ДПС, которым передаются данные о зафиксированных беспилотниками правонарушениях, после чего они принимают меры по привлечению водителей к ответственности, исходя из характера правонарушения.

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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
ГИБДД дроны нарушение ПДД
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