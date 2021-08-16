ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах

Дроны, в частности, фиксируют нарушения при пересечении водителями дорожной разметки, после чего информация передается находящимся неподалеку нарядам ДПС

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«На сегодняшний день <...> во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что дроны с целью выявления нарушений используются в следующих регионах: