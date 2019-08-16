Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Минздрав рекомендует не продавать «нездоровые» продукты на работе и менять ассортимент столовых и вендинговых аппаратов на полезную пищу. В ведомстве подчеркнули, что о запрете речи не идет

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Минздрав предлагает ограничить продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на рабочих местах, соответствующее положение есть в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Цель рекомендаций — ограничить выбор «нездоровых» продуктов в рабочее время. Для этого предлагается изучить ассортимент столовой, кафе или буфета на предприятии, а также аппаратов с готовой продукцией.

«Исключить из ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики и др.», — сказано в программе.

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что эти рекомендации подготовлены Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. Они основаны на уже существующих практиках некоторых организаций и не будут обязательными для внедрения.

Одновременно ассортимент предлагают расширить продуктами для «здорового перекуса», к которым Минздрав относит йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы, зерновые батончики и т.п.