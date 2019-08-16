Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
В ведомстве сообщили, что злоумышленнику 23 года, у него есть вид на жительство на Украине, на опубликованных полицией документах есть пометка о российском гражданстве. Имя задержанного в ведомстве не назвали.
Правоохранители также нашли автомобиль, на котором нападавшие скрылись с места происшествия. По факту нападения на депутата открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296).
«Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения», — добавили правоохранители.
В полиции не уточнили, о каком из депутатов идет речь. Ранее о нападении на себя сообщил внефракционный депутат Виталий Куприй, он опубликовал в Facebook фото нападавших и попросил помочь их опознать.