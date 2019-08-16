Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

Днем 16 августа неизвестные облили депутата Рады слезоточивым газом, после чего скрылись на автомобиле. Одного из них задержали, им оказался 23-летний россиянин

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

В ведомстве сообщили, что злоумышленнику 23 года, у него есть вид на жительство на Украине, на опубликованных полицией документах есть пометка о российском гражданстве. Имя задержанного в ведомстве не назвали.

Правоохранители также нашли автомобиль, на котором нападавшие скрылись с места происшествия. По факту нападения на депутата открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296).

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения», — добавили правоохранители.

В полиции не уточнили, о каком из депутатов идет речь. Ранее о нападении на себя сообщил внефракционный депутат Виталий Куприй, он опубликовал в Facebook фото нападавших и попросил помочь их опознать.