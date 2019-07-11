В Харькове неизвестные совершили покушение на кандидата в депутаты Рады

В Харькове неизвестные совершили покушение на кандидата в народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрия Святаша. Об этом сообщается на сайте партии.

«Около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария», — говорится в сообщении. Партия также опубликовала видео, на которой запечатлена группа нападавших.

Видео: «Оппозиционная платформа — За жизнь» / YouTube

Инцидент произошел 10 июля в 19:00 мск во время встречи с избирателями. В «Оппозиционной платформе — За жизнь» рассказали, что люди в масках призывали «физически уничтожить» кандидата в депутаты. Отмечается, что в результате он получил ожоги рук и другие телесные повреждения. При этом люди, находившиеся рядом с ним, пострадали от слезоточивого газа.

В партии предположили, что нападавшие являются членами националистической организации «Фрайкор». Святош написал заявление в полицию. При этом 3 июля на него уже нападала группа молодых людей в центре Харькова.