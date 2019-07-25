Бумаги Mail.Ru Group подорожали на фоне новости об СП со Сбербанком

В четверг, 25 июля, торги глобальными депозитарными расписками Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже открылись ростом на 5% по сравнению с ценой закрытия в среду. На пике стоимость расписки компании увеличивалась до $27,22.

Однако уже к 11:00 бумаги торговались по цене $25,74, что на 0,04% ниже, чем на закрытии торгов в среду

Ранее компания объявила, что договорилась о создании совместного со Сбербанком предприятия на рынке онлайн-заказа такси и доставки еды. Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси «Ситимобил» (22,69%, но обеспечит консолидацию не менее 75%), а также 7,7 млрд руб. Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения ряда KPI в течение года вклад сторон в СП может быть увеличен на 18,1 млрд руб.

Пока стороны заключили соглашение о намерениях, обязывающий документ Mail.Ru Group и Сбербанк рассчитывают подписать осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. В результате должна быть создана компания стоимостью более 100 млрд руб., рассчитывают стороны.