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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
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Бумаги Mail.Ru Group подорожали на фоне новости об СП со Сбербанком

В четверг, 25 июля, торги глобальными депозитарными расписками Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже открылись ростом на 5% по сравнению с ценой закрытия в среду. На пике стоимость расписки компании увеличивалась до $27,22.

Однако уже к 11:00 бумаги торговались по цене $25,74, что на 0,04% ниже, чем на закрытии торгов в среду

Ранее компания объявила, что договорилась о создании совместного со Сбербанком предприятия на рынке онлайн-заказа такси и доставки еды. Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси «Ситимобил» (22,69%, но обеспечит консолидацию не менее 75%), а также 7,7 млрд руб. Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения ряда KPI в течение года вклад сторон в СП может быть увеличен на 18,1 млрд руб.

Пока стороны заключили соглашение о намерениях, обязывающий документ Mail.Ru Group и Сбербанк рассчитывают подписать осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. В результате должна быть создана компания стоимостью более 100 млрд руб., рассчитывают стороны.

Теги: Mail.Ru Group, Сбербанк, совместное предприятие, котировки
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