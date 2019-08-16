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Власти Москвы назвали незаконно потребляющие тепло дома
По меньшей мере 12 многоквартирных домов в Москве подключили к теплоснабжению незаконно, они не подготовлены к отопительному сезону и могут столкнуться с перерывами в подаче энергии
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, 20 объектов в столице потребляют теплоэнергию без заключения соответствующего договора, разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановок и без акта о подключении к системе теплоснабжения, следует из презентации департамента, с которой ознакомился РБК.

РБК направил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В список объектов, которые получают тепло незаконно, попали 12 многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

  • Котельническая наб., д. 31;
  • Наставнический пер., д. 3;
  • Широкая ул., д. 30;
  • 6-я Радиальная ул., д. 3, корпуса 2 и 6;
  • Нагорная ул., д. 5, корпус 4;
  • Фабричная ул., д. 4 корпус 1;
  • Карамышевская наб., вл. 34–36;
  • проспект Маршала Жукова д. 37, корпус 2;
  • бульвар Генерала Карбышева д. 15 и д. 16;
  • ул. Народного ополчения, д. 3.

Председатель ТСЖ «Улица Генерала Карбышева, 16» Андрей Савельев ответил на запрос РБК, что организация «оплачивает потребляемую тепловую энергию и ГВС» на основании показаний «узла учета тепла», который установлен на объекте. В пресс-службе «ПИК-Комфорт», обсуживающей дом по адресу: Нагорная, д. 5, РБК ответили, что в указанном доме застройщиком была произведена реконструкция здания (увеличение этажности). «Как следствие, увеличена тепловая нагрузка, которая не была согласована с ресурсоснабжающей организацией (РСО) в соответствии с требованиями законодательства, а именно были получены технические условия на подключение, но договор на техническое присоединение не выполнен. Следовательно, акт о выполнении технического присоединения у застройщика отсутствовал. Управляющей компании этот факт на момент приема дома в управление не был известен», — заявили в управляющей компании.

Остальные представители потребителей теплоэнергии из указанных выше объектов не ответили на запрос РБК.

Кроме того, в списке оказались несколько объектов социального назначения, среди которых есть детские сады, школы, а также общежитие МГПУ им. И.М. Сеченова на Озерной улице и информационно-аналитический центр департамента здравоохранения столицы.

Данная проблема возникла, из-за того что застройщики не выполнили свои обязательства при введении зданий в эксплуатацию, сказано в документе. Из-за этого возникает риск того, что объекты окажутся не подготовленными к осенне-зимнему периоду, во время которого они могут столкнуться с перерывами в теплоснабжении. При расчете с потребителями, получающими энергию без договора, могут использовать повышающий коэффициент.

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К причинам возникновения проблем в департаменте относят отличия фактически построенного объекта от проектной документации, а также тот факт, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдают до того, как подтверждают надежность систем теплоснабжения. Кроме того, смена застройщиков иногда происходит без передачи проектно-технической документации, а потребители получают эти бумаги несвоевременно.

Для решения проблемы департамент предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы для ввода здания в эксплуатацию обязательно требовался акт межрегионального технологического управления Ростехнадзора о готовности энергоустановки к постоянной эксплуатации. Существующие нарушения департамент рекомендует устранить вместе с инвесторами и техническими заказчиками.

Авторы: Константин Нагаев, Владимир Дергачев, Дмитрий Алексеев
Теги: тепло, Москва, нарушения
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