Власти Москвы назвали незаконно потребляющие тепло дома

По меньшей мере 12 многоквартирных домов в Москве подключили к теплоснабжению незаконно, они не подготовлены к отопительному сезону и могут столкнуться с перерывами в подаче энергии

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, 20 объектов в столице потребляют теплоэнергию без заключения соответствующего договора, разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановок и без акта о подключении к системе теплоснабжения, следует из презентации департамента, с которой ознакомился РБК.

РБК направил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В список объектов, которые получают тепло незаконно, попали 12 многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Котельническая наб., д. 31;

Наставнический пер., д. 3;

Широкая ул., д. 30;

6-я Радиальная ул., д. 3, корпуса 2 и 6;

Нагорная ул., д. 5, корпус 4;

Фабричная ул., д. 4 корпус 1;

Карамышевская наб., вл. 34–36;

проспект Маршала Жукова д. 37, корпус 2;

бульвар Генерала Карбышева д. 15 и д. 16;

ул. Народного ополчения, д. 3.

Председатель ТСЖ «Улица Генерала Карбышева, 16» Андрей Савельев ответил на запрос РБК, что организация «оплачивает потребляемую тепловую энергию и ГВС» на основании показаний «узла учета тепла», который установлен на объекте. В пресс-службе «ПИК-Комфорт», обсуживающей дом по адресу: Нагорная, д. 5, РБК ответили, что в указанном доме застройщиком была произведена реконструкция здания (увеличение этажности). «Как следствие, увеличена тепловая нагрузка, которая не была согласована с ресурсоснабжающей организацией (РСО) в соответствии с требованиями законодательства, а именно были получены технические условия на подключение, но договор на техническое присоединение не выполнен. Следовательно, акт о выполнении технического присоединения у застройщика отсутствовал. Управляющей компании этот факт на момент приема дома в управление не был известен», — заявили в управляющей компании.