Власти Москвы назвали незаконно потребляющие тепло дома

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, 20 объектов в столице потребляют теплоэнергию без заключения соответствующего договора, разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановок и без акта о подключении к системе теплоснабжения, следует из презентации департамента, с которой ознакомился РБК.
РБК направил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
В список объектов, которые получают тепло незаконно, попали 12 многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- Котельническая наб., д. 31;
- Наставнический пер., д. 3;
- Широкая ул., д. 30;
- 6-я Радиальная ул., д. 3, корпуса 2 и 6;
- Нагорная ул., д. 5, корпус 4;
- Фабричная ул., д. 4 корпус 1;
- Карамышевская наб., вл. 34–36;
- проспект Маршала Жукова д. 37, корпус 2;
- бульвар Генерала Карбышева д. 15 и д. 16;
- ул. Народного ополчения, д. 3.
Председатель ТСЖ «Улица Генерала Карбышева, 16» Андрей Савельев ответил на запрос РБК, что организация «оплачивает потребляемую тепловую энергию и ГВС» на основании показаний «узла учета тепла», который установлен на объекте. В пресс-службе «ПИК-Комфорт», обсуживающей дом по адресу: Нагорная, д. 5, РБК ответили, что в указанном доме застройщиком была произведена реконструкция здания (увеличение этажности). «Как следствие, увеличена тепловая нагрузка, которая не была согласована с ресурсоснабжающей организацией (РСО) в соответствии с требованиями законодательства, а именно были получены технические условия на подключение, но договор на техническое присоединение не выполнен. Следовательно, акт о выполнении технического присоединения у застройщика отсутствовал. Управляющей компании этот факт на момент приема дома в управление не был известен», — заявили в управляющей компании.