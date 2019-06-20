Власти решили ввести поэтажный расчет платы за оптопление

С 2020 в России изменятся тарифы на отопление. Они, по новым нормативам, будут рассчитываться в зависимости от этажности здания. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Владельцам квартир, которые живут на первых этажах (с первого по четвертый), нужно будет платить больше. Депутат отметил, что новый норматив планировалось ввести с 2016 года, однако Минстрой добился переноса срока на 2020 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал депутат. При этом он отметил, что для того чтобы полностью исправить ситуацию, необходимо отдать инициативу по внедрению нового формата. Это дало бы возможность субъектам Федерации самим решать вопрос о целесообразности введения новых правил порядка расчетов.