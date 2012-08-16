Купленный прямо перед поездкой билет на поезд обойдется дороже

С 18 августа 2012г. билеты в купейные вагоны сформированных "Федеральной пассажирской компанией" ("ФПК") поездов дальнего следования, отправляющиеся с 1 октября по 26 декабря 2012г., будут продаваться по специальным тарифам. Стоимость билета будет зависеть от того, насколько заранее пассажир его покупает.

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При покупке билета не менее чем за 31 сутки до отправления поезда, билет можно будет купить за половину его обычной цены. Единственное исключение — билеты, купленные по тарифу "Студенческий", который уже дает учащимся вузов возможность доехать до нужного места за полцены, пусть даже только на верхней полке. Для дешевых "студенческих" билетов скидка за покупку заранее не предусмотрена.

Если билет покупается не менее чем за 11 суток до отправления поезда, то продавать его будут по обычной цене. Тем же, кто привык обзаводиться билетом на поезд в последний момент, с 18 августа придется переплачивать. Для них билеты в купе станут дороже на 10%.

В сообщении ОАО "РЖД" отмечаются, что вновь вводимые специальные тарифы не будут применяться при оформлении групповых перевозок, а также при оформлении билетов в поезда межгосударственного сообщения и поезда, связывающие "большую" Россию с Калининградской областью.

Напомним также, что в конце июня 2012г. Минфин обратился в Министерство транспорта РФ с предложением отменить компенсацию выпадающих доходов для ОАО "РЖД" от перевозок пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Взамен министерство предлагает обязать взрослых пассажиров приобретать билеты за полную стоимость. По словам источника, таким образом Минфин рассчитывает увеличить доходы "ФПК" примерно на 17 млрд руб. в год. Рассмотрение этого вопроса на бюджетной комиссии намечено на август 2012г.