Депутат рассказал, что потерявшего речь военного не увольняют со службы
Участник спецоперации из Екатеринбурга потерял речь и не смог уволиться со службы, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Мужчина лишился способности говорить в результате инсульта, который произошел во время его службы по контракту «за лентой».
«Однако уволить из армии его не могут. Потому что военнослужащий не прошел военно-врачебную комиссию — ВВК», — сообщил депутат. По его словам, врачи — невролог, психиатр — отправляют военного друг к другу. «Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец», — написал депутат.
РБК обратился за комментарием в пресс-центр Свердловской области, в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
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