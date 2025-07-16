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Военная операция на Украине ,  
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Депутат рассказал, что потерявшего речь военного не увольняют со службы

Депутат Иванов: потерявший речь боец спецоперации не смог уволиться
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Участник спецоперации из Екатеринбурга потерял речь и не смог уволиться со службы, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Мужчина лишился способности говорить в результате инсульта, который произошел во время его службы по контракту «за лентой».

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«Однако уволить из армии его не могут. Потому что военнослужащий не прошел военно-врачебную комиссию — ВВК», — сообщил депутат. По его словам, врачи — невролог, психиатр — отправляют военного друг к другу. «Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец», — написал депутат.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр Свердловской области, в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

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