Суд конфисковал роутер из-за названия Wi-Fi на выставке

В материалах суда сказано, что компания во время проведения выставки «Связь-2024» продемонстрировала «лозунг украинских националистов» в качестве названия для Wi-Fi

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. технологическую компанию «Телетор» по протоколу о демонстрации запрещенной символики — лозунга SLAVA UKRAINE (Минюст признавал эту фразу на кириллице нацистской и запретил в России). Это следует из информации по делу на портале судов общей юрисдикции столицы. Также конфискован «предмет правонарушения» — роутер Asus.

Компанию привлекли по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. По этой части статьи юрлицу грозит от 10 тыс. до 50 тыс. руб. штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения.

Суд установил, что 24 апреля во время проведения выставки «Связь-2024», в которой участвовало до 685 экспонентов, компания продемонстрировала «лозунг украинских националистов» в качестве названия для Wi-Fi.

Представитель защиты не признал вину компании. Защита настаивает, что в компании узнали об изменении названия сети уже после составления протокола. Настройки роутера были сброшены сотрудниками выставки, соответственно достоверно установить устройство, посредством которого было изменено название, и лицо, которое это сделало, невозможно.

Сторона защиты также настаивала, что при производстве по делу об административном правонарушении были допущены нарушения. В частности, в протоколе не конкретизирован адрес места совершения правонарушения, а в упомянутом документе сказано об умышленном совершении правонарушения, однако доказательств данному обстоятельству в материалы дела не представлено.