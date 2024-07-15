В Думу внесли законопроект о противодействии финансированию экстремизма

Правительство предложило распространить законодательство, которое направлено на противодействие финансированию терроризма, на противодействие финансированию экстремизма. Полномочия в данной сфере закреплены за Росфинмониторингом

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия финансированию экстремистской деятельности. Документ размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Законопроект предлагает распространить текущее законодательство, которое направлено на противодействие финансированию терроризма, на противодействие финансированию экстремистской деятельности.

Полномочия в данной сфере были закреплены за Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) в соответствии с указом президента от апреля 2021 года, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Сейчас субъекты исполнения требований законодательства о противодействии финансированию терроризма «уже реализуют отдельные направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности, в том числе связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», — сказано в документе.

В целом, возлагаемые законопроектом на финансовые организации новые обязанности уже частично связаны с реализуемыми в настоящее время. Они будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу уполномоченного органа — Росфинмониторинга.

Документ разработали в связи с указанием президента и в целях реализации утвержденной главой государства концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уголовная статья о финансировании экстремизма (ст.282.3 УК) была введена в 2014 году. Преступными считаются предоставление или сбор средств или оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или организации.