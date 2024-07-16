Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного

Патриарх Кирилл рассказал, что Иван Грозный заподозрил митрополита Филиппа в том, что он может подвигнуть бояр на сопротивление, но такие страхи не имели оснований. В итоге святитель «пал от руки безумного царя»

Памятник Ивану Грозному в Орле (Фото: Алексей Бородин / ТАСС)

Канонизации царя Ивана IV Грозного не будет, заявил патриарх Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского (1507–1569).

«Когда некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют от патриарха канонизации Иоанна Грозного, отвечаю всем, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может!» — заявил он.

Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Филипп «пал от руки безумного царя». По его словам, монарх заподозрил епископа в том, что он может подвигнуть бояр на сопротивление, при этом такие страхи не имели никаких оснований.

Одним из возможных объяснений такого поступка патриарх Кирилл назвал психическое заболевание царя. «Возможно, Иван Грозный был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным, как то утверждают некоторые светила медицины, исследуя его жизнь», — добавил патриарх.

«Это не означает, что мы не ценим исторические заслуги государя Иоанна, что мы не признаем ту важную политическую миссию, которую он осуществил. Но все это не является причиной для канонизации и быть не может. Поэтому прошу считать эту тему закрытой», — сказал он.