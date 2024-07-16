Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного
Канонизации царя Ивана IV Грозного не будет, заявил патриарх Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского (1507–1569).
«Когда некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют от патриарха канонизации Иоанна Грозного, отвечаю всем, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может!» — заявил он.
Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Филипп «пал от руки безумного царя». По его словам, монарх заподозрил епископа в том, что он может подвигнуть бояр на сопротивление, при этом такие страхи не имели никаких оснований.
Одним из возможных объяснений такого поступка патриарх Кирилл назвал психическое заболевание царя. «Возможно, Иван Грозный был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным, как то утверждают некоторые светила медицины, исследуя его жизнь», — добавил патриарх.
«Это не означает, что мы не ценим исторические заслуги государя Иоанна, что мы не признаем ту важную политическую миссию, которую он осуществил. Но все это не является причиной для канонизации и быть не может. Поэтому прошу считать эту тему закрытой», — сказал он.
Иван Грозный стал царем в 1547 году (до этого был великим князем) и правил до своей смерти в 1584 году. В 1565-м монарх объявил о создании в стране личного царского удела — опричнины, в нее попали в основном северо-восточные земли страны. С помощью опричников Иван Грозный конфисковывал боярские и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Представители земщины — остальной части государства, куда также входила Москва, — выступали против введения опричнины.
В 1568 году в Успенском соборе митрополит Филипп отказался благословить царя и потребовал отменить опричнину. За это его лишили сана и сослали в Тверской Отроч монастырь. Во время похода опричного войска против Новгорода и Пскова ближайший сподвижник царя, дворянин Малюта Скуратов в 1569 году убил святителя Филиппа.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации