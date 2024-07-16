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Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного

Патриарх Кирилл рассказал, что Иван Грозный заподозрил митрополита Филиппа в том, что он может подвигнуть бояр на сопротивление, но такие страхи не имели оснований. В итоге святитель «пал от руки безумного царя»
Памятник Ивану Грозному в Орле
Памятник Ивану Грозному в Орле (Фото: Алексей Бородин / ТАСС)

Канонизации царя Ивана IV Грозного не будет, заявил патриарх Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского (1507–1569).

«Когда некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют от патриарха канонизации Иоанна Грозного, отвечаю всем, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может!» — заявил он.

Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Филипп «пал от руки безумного царя». По его словам, монарх заподозрил епископа в том, что он может подвигнуть бояр на сопротивление, при этом такие страхи не имели никаких оснований.

Одним из возможных объяснений такого поступка патриарх Кирилл назвал психическое заболевание царя. «Возможно, Иван Грозный был человеком душевно не вполне здоровым, неуравновешенным, как то утверждают некоторые светила медицины, исследуя его жизнь», — добавил патриарх.

«Это не означает, что мы не ценим исторические заслуги государя Иоанна, что мы не признаем ту важную политическую миссию, которую он осуществил. Но все это не является причиной для канонизации и быть не может. Поэтому прошу считать эту тему закрытой», — сказал он.

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Иван Грозный стал царем в 1547 году (до этого был великим князем) и правил до своей смерти в 1584 году. В 1565-м монарх объявил о создании в стране личного царского удела — опричнины, в нее попали в основном северо-восточные земли страны. С помощью опричников Иван Грозный конфисковывал боярские и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Представители земщины — остальной части государства, куда также входила Москва, — выступали против введения опричнины.

В 1568 году в Успенском соборе митрополит Филипп отказался благословить царя и потребовал отменить опричнину. За это его лишили сана и сослали в Тверской Отроч монастырь. Во время похода опричного войска против Новгорода и Пскова ближайший сподвижник царя, дворянин Малюта Скуратов в 1569 году убил святителя Филиппа.

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