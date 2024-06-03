В РПЦ захотели запретить товарные знаки с религиозной символикой

В РПЦ назвали аморальными и оскорбляющими чувства верующих такие товарные знаки как «Душа монаха», «Исповедь грешницы» или «Кроткая монашка», уже зарегистрированных в России. Там предложили запретить регистрацию подобных знаков

Игумения Ксения (Чернега) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, рассказала «Коммерсанту» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, поправки к Гражданскому кодексу, разработанные совместно с Роспатентом, необходимы, поскольку использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. «В любом случае, регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали», — указала она.

Глава правового управления привела несколько аморальных, с ее точки зрения, примеров: «Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты «Saint George» (Святой Георгий.— РБК), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн».

«Новый закон установит запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — резюмировала игуменья. Она также заверила, что действие новых правил не будет распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

Главный раввин России Берл Лазар в разговоре с «Коммерсантом» поддержал позицию РПЦ. «Любая община нуждается в финансовой помощи, но, когда она начинает заниматься бизнесом, это неправильно. Святое называется святым, потому что оно отделено от мирского — конкуренции, интриг. У нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса», — сказал он.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Рссии Дамир Мухетдинов также заявил, что «религиозная символика начинает эксплуатироваться недобросовестными людьми, особенно это касается халяльного питания»: «На свиных сосисках и на алкогольных напитках используется эмблема «халяль», и люди, которые доверяют, употребляют это в пищу».

О том, что в Госдуму до конца весенней сессии могут внести законопроект о запрете на коммерческое использование объектов религиозного почитания, включая религиозные символы и имена святых, в конце мая рассказал ТАСС заместитель главы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. «Сейчас как раз идет дискуссия, даже не дискуссия, а [подбирается] формулировка, чтобы это соответствовало патентному праву. Я надеюсь, что в весеннюю сессию мы внесем, но до конца года примем [закон]», — сказал сенатор.

Он также отметил, что несколько месяцев назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой внести в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

В декабре председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов также предложил законодательно запретить в России сатанизм и рекламу колдовства. «Деструкция предполагает инструкцию, и ребенок находит ее на просторах интернета — вот в чем проблема. Почему мы не можем отбирать контент по этому принципу и исключать любые вещи, предполагающие инструктивное поведение: тот этап, этот, следующий, следующий», — отмечал Лукьянинов, выступая в Общественной палате России.