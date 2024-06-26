В курском баре, где отравились 13 человек, нашли курицу без сертификатов
Курский суши-бар Sushi King, едой из которого отравились 13 человек, использовал для приготовления блюд несертифицированную курицу, сообщило управление Россельхознадзора по Курской области.
В ведомстве рассказали, что в реестре Роспотребнадзора значится адрес только одной торговой точки Sushi King предпринимателя Растама Мохаммада Шарифа, хотя де-факто сеть состоит из шести заведений. Точка, где произошло отравление, в базах не числится.
«По данным управления Роспотребнадзора, на предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако <...> установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — отметили в Россельхознадзоре.
Кроме того, бизнесмен несвоевременно проводил гашение ветеринарных сопроводительных документов, которые обязаны оформлять предприятия, выпускающие продукты, подлежащие контролю. Эта процедура нужна, чтобы подтвердить поступление товара на предприятие и поставить партию на учет.
В Россельхознадзоре отметили, что предпринимателя уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.
РБК обратился за комментарием в «Суши Кинг».
Утром 26 июня Роспотребнадзор сообщил, что в Курске продукцией Sushi King отравились по меньшей мере 13 человек. Восьмерых из них госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно. У всех пострадавших выявили острую кишечную инфекцию.
По данным Роспотребнадзора, все отравившиеся ели морепродукты, купленные в Sushi King. По информации SHOT, пострадавшие заказывали сет в сливочном соусе. В меню бара есть сет «Сливочный», в составе которого есть и морепродукты, и курица.
Роспотребнадзор сообщил, что работу бара временно приостановили. Однако сеть продолжает принимать заказы, их можно оформить на сайте, убедился корреспондент РБК.
Проверку после случившегося начал Следственный комитет.
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