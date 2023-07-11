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Россияне рассказали, какие дела пропускают из-за работы

Россияне рассказали, что из-за работы у них нет времени на еду, семью и отдых

Около 29% россиян признались, что из-за работы у них нет времени на еду, у 27% недостаточно времени на общение с семьей и друзьями и у стольких же — на отдых и развлечения. Это следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и исследовательским центром Зарплаты.ру (есть у РБК).

Опрос проводился в июне 2023 года среди 2,4 тыс. респондентов старше 25 лет во всех округах России.

Еще примерно 20% участников опроса из-за работы вынуждены пропускать визиты к врачу, а 19% — семейные мероприятия (детские праздники, дни рождения и прочее). При этом у 63% участников нет проблем в личной и семейной жизни из-за профессиональной деятельности, так как их близкие понимают важность работы. Только 5% постоянно ссорятся из-за работы с близкими, показал опрос.

Кроме того, 90% респондентов заявили, что сталкивались с выгоранием из-за профессиональной деятельности, 70% переживали его время от времени, а каждый пятый признался, что находится в состоянии выгорания в данный момент, 21% постоянно чувствует переутомление или усталость от работы.

За этот год у россиян выросла продолжительность рабочей недели на четверть часа (38 часов 30 минут в неделю в январе-марте), достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Аналитики выяснили, что основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала произошел за счет повышения экономической вовлеченности женщин, что в том числе связано с дефицитом кадров. На рост средней продолжительности рабочей недели по стране повлияли не только дефицит кадров и низкий уровень безработицы, но и рост нагрузки на предприятия в ряде отраслей, часть которых вынуждены были перейти на двух- и трехсменную работу, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

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