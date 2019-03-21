Следователи в Москве начали проверку в отношении федерального судьи

Агентство ТАСС сообщило о задержании судьи Кузьминского райсуда столицы Руслана Якубаева при проведении следственных действий в здании суда, однако в Мосгорсуде факт задержания опровергли

Следственные органы начали проверку в отношении судьи Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева, сообщили РБК в Московском городском суде. Ранее агентство ТАСС сообщило, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали судью на рабочем месте.

«Сегодня в ходе проведения следственных действий был задержан в здании Кузьминского суда судья Руслан Якубаев», — сказал собеседник агентства. Что именно инкриминируется задержанному и по какому делу он задержан судья собеседник агентства не уточнил.

РБК в Мосгорсуде факт задержания Якубаева опровергли. «Судья Якубаев не задержан. Но проводится соответствующая проверка следственными органами, по какому именно факту, пока не уточняется. В случае обращения следственных органов в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи, информация будет предоставлена», — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (глава 52), судьи относятся к категории спецсубъектов — в отношении них действует особый порядок уголовного преследования. Постановление о возбуждении дела в отношении судьи должен подписать лично председатель Следственного комитета с согласия квалификационной коллегии судей. В случае с Якубаевым такое согласие должна была дать квалификационная коллегия судей Москвы.

В столичной квалификационной коллегии судей РБК сообщили, что пока не располагают информацией об уголовном преследовании Якубаева и не могут подтвердить его задержание.