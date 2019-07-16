Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Решение вернуться в Домодедово капитан воздушного судна принял после того, как в одном из двигателей стали наблюдаться сильные вибрации. Его заглушили, а посадку самолет совершил на одном моторе, говорят источники

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Пассажирский самолет, следовавший из столичного Домодедово в Кишинев, вернулся в аэропорт вылета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент, по данным представителя аэропорта, произошел во вторник в 6:32 мск. Посадка лайнера прошла благополучно, аэропорт работает в штатном режиме, указал собеседник РБК. Причин и деталей об этом происшествии он не раскрыл.

По информации источника РБК в авиакругах, решение вернуться в Домодедово командир воздушного судна принял из-за вибрации в правом двигателе. При посадке, уточнил он, один из моторов, в котором были зафиксированы неполадки, был выключен, самолет в итоге приземлился с одним работающим двигателем. «Топливо выработали», — добавил источник.

Эту же версию подтверждает знакомый с ситуаций собеседник «РИА Новости». О том, что самолет вернулся из-за отказа двигателя, со ссылкой на представителя аэропорта также пишет РЕН ТВ. Помимо этого, телеканал указывает, что при посадке пассажиры самолета наблюдали вспышки пламени в двигателе. Речь, по его информации, шла о самолете авиакомпании Air Moldovа. Это подтверждает источник агентства «Москва» в аэропорту.