Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону. Информация о происшествии поступила в пятницу 21:35.
ЧП произошло между деревнями Климово и Тимофеево, самолет приземлился в поле. На борту, по данным ведомства, был один человек, он получил травмы. При посадке возгорания самолета не последовало, розлива топлива также не произошло, уточнили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на борту было двое. Оба, по предварительным данным, получили травмы. Источник агентства в экстренных службах уточняет, что на борту были мужчина и женщина.
Речь идет об учебно-спортивном самолете «Вильга-35». По словам источника, самолет вылетал с частного аэродрома Шевлино в Солнечногорском районе. Мужчина госпитализирован с переломом бедра, уточнил собеседник агентства.