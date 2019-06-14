Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

По предварительным данным, на борту были двое, погибших нет. Речь идет об учебно-спортивном самолете, который вылетал с частного аэродрома

учебно-спортивный самолет «Вильга-35» (Фото: aviatus.ru)

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону. Информация о происшествии поступила в пятницу 21:35.

ЧП произошло между деревнями Климово и Тимофеево, самолет приземлился в поле. На борту, по данным ведомства, был один человек, он получил травмы. При посадке возгорания самолета не последовало, розлива топлива также не произошло, уточнили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на борту было двое. Оба, по предварительным данным, получили травмы. Источник агентства в экстренных службах уточняет, что на борту были мужчина и женщина.

Речь идет об учебно-спортивном самолете «Вильга-35». По словам источника, самолет вылетал с частного аэродрома Шевлино в Солнечногорском районе. Мужчина госпитализирован с переломом бедра, уточнил собеседник агентства.