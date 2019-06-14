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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
По предварительным данным, на борту были двое, погибших нет. Речь идет об учебно-спортивном самолете, который вылетал с частного аэродрома
учебно-спортивный самолет «Вильга-35» (Фото: aviatus.ru)

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону. Информация о происшествии поступила в пятницу 21:35.

ЧП произошло между деревнями Климово и Тимофеево, самолет приземлился в поле. На борту, по данным ведомства, был один человек, он получил травмы. При посадке возгорания самолета не последовало, розлива топлива также не произошло, уточнили в ведомстве.

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ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на борту было двое. Оба, по предварительным данным, получили травмы. Источник агентства в экстренных службах уточняет, что на борту были мужчина и женщина.

Речь идет об учебно-спортивном самолете «Вильга-35». По словам источника, самолет вылетал с частного аэродрома Шевлино в Солнечногорском районе. Мужчина госпитализирован с переломом бедра, уточнил собеседник агентства.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Самолет, Подмосковье
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