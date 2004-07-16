Ирак создает Высший совет по нефти и газу

В Ираке будет создан Высший совет по нефти и газу, который возглавит премьер-министр Ирака Ияд Аллави. Как говорится в сообщении Министерства нефти Ирака, Высший совет будет заниматься утверждением и разработкой маркетинговой политики в нефтегазовой отрасли, энергетических планов, цен, проектов, а также проблемами инвестиций и соглашений с иностранными компаниями. До настоящего времени большинство этих вопросов входили в компетенцию Министерства нефти Ирака.

Создание Высшего совета по нефти и газу - инициатива И.Аллави. В его состав войдут министры нефти, финансов и юстиции. Премьер министр Ирака и министр нефти Тамир аль-Гадбан будут наделены полномочиями вносить в совет свои предложения.

В сообщении Министерства нефти Ирака также говорится, что "совет будет определять общую политику с тем, чтобы сделать максимально эффективным управление и эксплуатацию нефтегазовых ресурсов", по сообщению Reuters.

Между тем, международные аудиторы, проводившие финансовую проверку деятельности американской администрации в Ираке, не обнаружили доказательств того, что США использовали в своих интересах средства, полученных от экспорта иракской нефти. Вместе с тем, в заключении комиссии отмечается, что США не обеспечили контроль за этими средствами в той степени, которая позволила бы исключить всякую возможность их нецелевого использования.

Аудиторы, однако, заявили, что еще не завершили свою работу. Теперь они намерены уделить внимание контрактам, которые ряд компаний заключали с американской администрацией в Ираке, минуя конкурсный отбор.

Напомним, проверка, инициированная Советом по консультациям и мониторингу, была проведена американской аудиторской фирмой KPMG. Поводом для ее проведения стала обеспокоенность ряда официальных лиц в ООН и гуманитарных организаций чрезмерной засекреченностью деятельности американской администрации в Ираке в области расходования доходов от продажи иракской нефти. По международным законам, США могут использовать эти средства только на нужды народа Ирака. Всего под контролем США находились средства специального фонда в размере порядка 10 млрд долл.