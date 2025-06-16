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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Эксклюзив

«Немного страшно»: очевидцы — об обстановке в Израиле

Очевидцы рассказали об обстановке в Израиле
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Несмотря на иранские удары и чрезвычайное положение, в Израиле нет паники и отчаяния, люди днем ходят в кафе, магазины и даже на пляжи, транспорт работает, рассказывают местные жители
Сотрудники службы спасения на месте падения ракеты, нанесенной Ираном по Израилю, в Ришон-ле-Ционе, 14 июня 2025 года
Сотрудники службы спасения на месте падения ракеты, нанесенной Ираном по Израилю, в Ришон-ле-Ционе, 14 июня 2025 года (Фото: Ammar Awad / Reuters)

В Израиле, несмотря на продолжающийся обмен ударами с Ираном, нет состояния паники или уныния, отчасти инфраструктура продолжает работать, рассказали РБК очевидцы.

«Немного страшно»: очевидцы — об обстановке в Израиле
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Жительница Тель-Авива Кристина отмечает, что обычно центр Израиля — «достаточно защищенное место», там много систем ПВО, есть так называемые защищенные комнаты и бомбоубежища. Сейчас же, сообщила она, иранские обстрелы в основном направлены на города в центре Израиля, включая Тель-Авив, Иерусалим и другие, поскольку Тегеран ставит целями «центры принятия решений».

В Тель-Авиве, например, находится штаб-квартира израильского Минобороны, Иран сообщал об ударе по нему и военным авиабазам.

Однако, как говорит Кристина, люди в Израиле достаточно спокойно относятся к происходящему. По ее словам, все работает «не совсем в нормальном режиме», но многие магазины и кафе открыты, доставка работает, но с перебоями, транспорт ходит с задержками. Согласно указаниям командования тыла, которые действуют до 30 июня, те, чья работа не связана напрямую с жизнеобеспечением, перешли на удаленный режим работы. Спасательные службы работают в «более чем» штатном режиме, отмечает очевидица.

Три человека погибли при ракетном ударе Ирана по НПЗ в израильской Хайфе
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

Кристина отмечает, что в основном обстрелы происходят ближе к вечеру и в ночное время. За полчаса до атаки израильтяне получают уведомление о предстоящем ударе с призывом находиться рядом с убежищами, за десять минут — второе сообщение об угрозе. Затем, если речь идет о баллистических ракетах, звучит сирена, и в течение полутора минут есть возможность укрыться от потенциального удара.

«Немного страшно, но было бы страшнее, если бы мы уже до этого никогда не испытывали на себе, что значит иранская атака, причем в таком количестве, с таким количеством баллистических ракет. Все время слышишь эти взрывы, хлопки, перехваты. Конечно, это та вещь, к которой все равно сложно привыкнуть. Это не «Хезболла», <...> не ХАМАС, у них очень мощные ракеты», — поделилась Кристина.

Иран дважды атаковал Израиль ракетами в прошлом году — в апреле и октябре.

«Жизнь все равно продолжается, несмотря на то, что небо закрыто, несмотря на то, что есть такой флер, конечно же, чрезвычайного положения в стране, люди продолжают жить. Во-многом потому, что люди, которые здесь живут, они привыкли к войне, привыкли быстро абстрагироваться после каких-то ракетных угроз, после бомбоубежищ, привыкли выходить и возвращаться к жизни», — резюмирует она.

Другая жительница Тель-Авива также отмечает, что обстрелы «практически никак не сказались на инфраструктуре. «Движение общественного транспорта было приостановлено всего на сутки. Сейчас все работает как обычно. Люди действительно относительно спокойно реагируют на данные события. И да, люди по-прежнему посещают пляжи, хотя было рекомендовано воздержаться от походов куда-либо», — рассказала она РБК.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», объяснив ее данными о способности Ирана создать ядерные бомбы. Иран опроверг планы создать ядерное оружие и объявил ответную операцию «Истинное обещание 3». С тех пор стороны обмениваются ударами. В Иране заявляли о 224 погибших и более 1,2 тыс. пострадавших, в Израиле — о 24 погибших и почти 600 пострадавших.

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Елена Степанова Елена Степанова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Иран Тель-Авив чрезвычайное положение ракетный обстрел
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