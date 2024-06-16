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Общество ,  
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Росгвардия показала видео операции в ростовском СИЗО

Росгвардия опубликовала видео со штурмом ростовского СИЗО-1, где этим утром группа террористов захватила двух заложников. На нем видно, как спецназовцы подходят к воротам СИЗО, после чего к ним подъезжает скорая помощь

Росгвардия показала видео операции в ростовском СИЗО
Video

ФСИН сообщила о захвате заключенными заложников в СИЗО № 1 в Ростове около 09:00 мск 16 июня. По данным Shot, шестеро осужденных ночью сломали оконную решетку, сбежали из камеры, сгруппировались и взяли двух заложников — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму.

Около 12:00 мск в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в эфире телеканала РБК после инцидента рассказала о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО. По ее словам, в этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен. Также, как указала член СПЧ, в СИЗО-1 существовала нехватка сотрудников.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Росгвардия Ростов-на-Дону штурм террористы ИГИЛ заложники

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