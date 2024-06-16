В Подмосковье объявили план «Перехват» после поножовщины на дороге

В Московской области был объявлен план «Перехват» после конфликта на проезжей части в Одинцово, который завершился поножовщиной, сообщают «112» и Mash. В пресс-службе регионального УМВД уточнили РБК, что в Одинцово «произошел конфликт между мужчинами, ведутся оперативно-розыскные мероприятия».

Судя из видео, которое публикую телеграм-каналы, двое мужчин догнали жертву и напали по среди проезжей части. Один из них избил пострадавшего, другой — несколько раз ударил ножом в ноги. После этого они скрылись. На другом видео видно, как люди окружили раненого, вокруг которого образовалась лужа крови.

«112» пишет, что преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2115. На месте работают сотрудники полиции.

План «Перехват» предполагает создание оперативной группы по поиску транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением. Его регулярно объявляют для поимки правонарушителей по «горячим следам».

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