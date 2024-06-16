Глава Ингушетии назвал кощунством захват заложников в Курбан-байрам

Четверо из шести ликвидированных этим утром террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, были выходцами из Ингушетии, рассказал глава региона. Их действия, совершенные в праздник Курбан-байрам, он назвал кощунством

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Среди захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону было четверо уроженцев Ингушетии, осужденных за терроризм на 18 лет колонии, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. Действия преступников, особенно в день мусульманского праздника Курбан-байрам, он назвал кощунством.

«Это священный день для нас [жителей Ингушетии]. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в исламе. Жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и решительно осуждают любое проявление терроризма», — подчеркнул глава региона.

Калиматов напомнил, что от действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов, и призвал молодых людей не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. «Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы. Дала иман лолда вайна массарашта (пусть всевышний Аллах одарит всех нас иманом. — РБК)», — заявил политик.

Согласно мусульманскому календарю, Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, через 70 дней после другого важного для исламской культуры праздника — Ураза-байрам (торжество в честь окончания поста в месяц Рамадан). Событийно Курбан-байрам связан с эпизодом из 37-й главы Корана. В ней описывается история пророка Ибрахима. В Библии он упоминается под именем Авраам.

О захвате заключенными заложников в СИЗО-1 в Ростове ФСИН сообщила этим утром. По данным Shot, шестеро осужденных ночью сбежали из камеры, сломав оконную решетку, затем сгруппировались и взяли в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму.

«112» публиковал видео, предположительно снятое захватчиками. Один из них сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

Около 12:00 мск в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами».