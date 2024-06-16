В Духовном управлении мусульман осудили захват заложников в СИЗО Ростова

Вид на здание СИЗО-1 (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Духовное управление мусульман (ДУМ) осуждает захват заложников членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в СИЗО в Ростове-на-Дону и отвергает попытки объяснить их действия ценностями и целями ислама, заявил первый заместитель председателя ДУМ муфтий Дамир Мухетдинов.

Он также отметил, что инцидент произошел в «священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце зуль-хиджа, запретном для всякой агрессии». «В данном случае особую тревогу вызывает тот факт, что Ростов-на-Дону — фактически прифронтовой город в условиях специальной военной операции», — добавил Мухетдинов.

В ДУМ призвали «беречь гражданское согласие, не позволять врагам вбить клин между народами России, сохранять адекватность восприятия и решимость противостоять всем формам экстремизма и терроризма».

Захват двух сотрудников ростовского СИЗО произошел утром 16 июня. По данным телеграм-канала Baza, в этом приняли участие шестеро заключенных. ТАСС сообщал о шести-семи участниках захвата. Трое из них получили свои сроки по «террористическим статьям», в том числе за связь с «Исламским государством».

Захватчиков ликвидировали, заложников освободили, они не пострадали, сообщили во ФСИН. Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).