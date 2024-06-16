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Общество ,  
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У ростовского СИЗО прозвучали выстрелы

У ростовского СИЗО прозвучали выстрелы
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В районе СИЗО в Ростове-на-Дону, где взяли заложников, прозвучали выстрелы, сообщили «РИА Новости» и телеграм-канал Baza.

«112» пишет, что спецназ приступил к штурму, переговоры с захватчиками оказались безрезультатными. Телеграм-канал «Тютина» публикует видео, на котором видно, как на территорию СИЗО въезжает машина скорой помощи. «РИА Новости» сообщает о двух подъехавших скорых.

SHOT передает, что заложников освободили, двое из захватчиков погибли, есть раненые. Также об освобождении заложников пишет «112».

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