Меркачева назвала начальника управления УФСИН одним из заложников в СИЗО

Один из захваченных в СИЗО Ростова-на-Дону заложников — начальник оперативного управления областного УФСИН Богма, сообщила Меркачева. По ее словам, он не должен был там находиться в воскресенье

Александр Богма (справа) (Фото: ENews112 / Telegram)

Среди захваченных в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону — начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма, сообщила член совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

«Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье. Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже», — написала она.

Меркачева выразила надежду, что «и Богма, и другие» не пострадают.

В ростовском управлении ФСИН отказались от комментариев.

Заключенные захватили сотрудников ростовского СИЗО в заложники утром 16 июня. Телеграм-канал Baza писал, что заложниками стали начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1.

«112» сообщал, что второй заложник — младший инспектор дежурной смены Виктор Кончаков. По данным «Осторожно, новости», ему 23 года, молодой человек учился в архитектурном колледже, а после прохождения срочной службы работает в СИЗО. Мужчина на фотографии, прикрепленной к посту, похож на человека в форме ФСИН, который фигурирует на опубликованном «112» видео, предположительно снятом захватчиками.

Ко второму показанному на этих кадрах мужчине в форме ФСИН снимавшие обращаются по имени Александр. У него руки скреплены наручниками перед собой, на локте видна ссадина. «Люди настроены серьезно, услышьте их», — говорит он по просьбе снимавших «сказать пару слов».

По данным Baza, захватчиков шестеро человек, ТАСС сообщал о шести-семи участниках захвата. Они вооружены ножами и резиновыми дубинками, хотят получить транспорт, сообщил источник РБК.

Трое из захватчиков были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Их задержали в апреле 2022 года. По данным Baza и Shot, они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии.

На кадрах, опубликованных «112», один из захватчиков говорит, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Движение возле СИЗО перекрыто, территория оцеплена. СК завел уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).