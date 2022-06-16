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Общество ,  
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В ЮНЕСКО заявили о 10% неспособных читать и писать жителях Земли

В настоящее время писать и читать самые простые фразы не умеют порядка 770 млн человек по всему миру, что составляет примерно 10% от населения земли, сказала глава ЮНЕСКО. По ее словам, две трети из них составляют женщины

Более 770 млн взрослых жителей Земли, в том числе 126 млн представителей молодежи, не умеют читать или писать, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, выступая по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше. Трансляция мероприятия шла на Youtube-канале организации.

«Более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы», — сказала она, подчеркнув, что порядка двух третей от этого числа составляют женщины.

В отчете отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который он представил на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в апреле 2019 года говорилось, что численность населения Земли к тому времени достигла 7,7 млрд человек. Таким образом, безграмотными остаются порядка 10% людей по всему миру.

Глава ЮНЕСКО призвала продолжать прилагать и «усилия по обеспечению всеобщего распространения образования взрослых» и активизировать работу в этом направлении.

Международная конференция по образованию взрослых призвана способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН. Одна из них — обеспечение всеохватывающего и качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех жителей Земли. В этом году мероприятие проходит в шестой раз, его главная тема — «Обучение и образование взрослых в интересах устойчивого развития: программа преобразований».

Согласно данным ООН и ЮНЕСКО, полученным в разные годы (статистика обновляется с разной периодичностью в зависимости от государства, поэтому в отдельных случаях данным может быть пять и более лет), наиболее серьезные проблемы с развитием грамотности среди населения испытывают африканские страны. Антирекорд по этому показателю принадлежит Сомали, где читать и писать среди взрослых в возрасте от 15 лет и старше умеют только 5% населения. Второе место по этому показателю занимает Чад (22%), а третье — Мали (31%). Также в десятку стран с где грамотность среди населения развита меньше всего, входят Афганистан и Центральноафриканская республика (ЦАР, по 37% соответственно), Буркина-Фасо (39%) Гвинея (40%), Гвинея-Бисау (42%), Сьерра-Леоне (43%) и Либерия (48%).

В России, согласно данным организации от 2018 года, уровень грамотности достигает 100%.

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Татьяна Зыкина
ЮНЕСКО чтение письмо грамотность населения

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