В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ»

В полиции в свою очередь привели другую версию произошедшего. Там утверждают, что на законное требование предъявить документы 60-летний мужчина ответил в грубой форме, спровоцировал конфликт и перегородил своей машиной дорогу.

На видеозаписи, которая опубликована в Instagram-аккаунте tut.yuzhdag видно, что полицейский разговаривает с пожилым водителем и просит его показать документы. «Ищи что хочешь. Иди отсюда», — говорит водитель.

После его задержания местные жители временно перекрыли федеральную трассу «Кавказ». По словам главы села Гурбуки Магомедхабиба Маматгериева, успокоить ситуацию удалось после того, как полицейский принес свои извинения. «При задержании один из сотрудников применил неправомерные действия в отношении задержанного. Это вызвало волнение народа. Сотрудник уже извинился перед ними за свои действия», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к администрации Манаса.