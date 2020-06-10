В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ»
В управлении МВД по Дагестану назначили служебную проверку в отношении сотрудников полиции, которые задержали 60-летнего гражданина на дороге, ведущей в поселок Манас Карабудахкентского района. Об этом сообщается в официальном Instagram ведомства.
«Назначена служебная проверка, результаты проведения которой взяты на контроль. Действиям сотрудников полиции будет дана принципиальная оценка», — заявили в МВД Дагестана.
Инцидент в Манасе произошел накануне. Издание «Кавказский узел» утверждает, что полицейские задержали за нарушение режима самоизоляции двух жителей села Гурбуки, а к пожилому мужчине применили силу.