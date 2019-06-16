В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Речь идет о спектакле «Доктор Айболит» таллинского Русского молодежного театра. В местном отделении Красного Креста предупредили, что использование символа в коммерческих целях ведет к большим штрафам

Герой спектакля «Доктор Айболит» таллинского Русского молодежного театра (Фото: vnt.ee)

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит». Об этом РБК сообщил директор и художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен.

«У нас была реклама спектакля «Доктор Айболит», где были красные кресты на реквизите спектакля. Рекламу увидели представители эстонского Красного Креста, они связались с нами и пояснили, что кресты нужно убрать и что в случае отказа может грозить штраф», — сказал Пуолакайнен.

Он уточнил, что никаких официальных бумаг на этот счет не получал. «Это все на уровне предупреждения из хороших побуждений. По закону Эстонии действительно нельзя использовать крест, но мы используем его в качестве реквизита к литературному герою. На следующей неделе у нас спектакль, мы будем играть как есть (с красным крестом. — РБК)», — добавил он.

Секретарь таллинского Красного Креста Лилия Лаури пояснила изданию Delfi, что закон о названии и эмблеме Красного Креста был принят в 2006 году. Согласно ему символ Красного Креста может использовать только сама организация, если до этого не был заключен договор по совместной работе. Она уточнила, что просто предупредила директора театра, что им могут выписать «огромный штраф», если на их спектакль придет человек, который следит за исполнением данного закона. Она привела пример: одно из медицинских учреждений за нарушение данного закона было оштрафовано на €2 тыс.