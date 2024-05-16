Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Михаила Гельфанда уволили из ИППИ РАН по ст. 288 ТК. По словам его коллеги Александра Панчина, ученый является самым цитируемым в институте и одним из самых цитируемых в России. Гельфанд — один из создателей «Диссернета»

Михаил Гельфанд (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича РАН, где он был заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика», об этом профессор сообщил в своем телеграм-канале.

«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по ст. 288 ТК», — написал он. Данная статья подразумевает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным. В такой ситуации работодатель обязан оповестить об увольнении не менее чем за две недели.

«Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал. Пока не скажу, какие — не время, — так что запасайтесь очередным попкорном», — добавил Гельфанд.

В беседе с РБК Гельфанд отметил, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных».

Он отметил, что планирует подождать заключения комиссии РАН, которая работала в институте перед его увольнением. «Уведомление было мне прислано через несколько дней после встречи комиссии с ученым советом института, на которой многие, в том числе и я, критиковали действия и.о. директора и его заместителей. <...> Кратное усложнение бюрократии при понижении ее эффективности: бумаги теряются, решения изменяются без обоснования. Глупость — например, этический кодекс, который ничего не говорит о собственно научных проблемах — плагиат, почетное соавторство, множественные публикации и тому подобное, но зато запрещает приходить на работу в коротких юбках и купальниках. Финансовая непрозрачность: например, была ликвидирована система добавок за публикации, которая была автоматической, по уровню публикаций, и не зависела от произвола дирекции. Теперь механизм распределения надбавок абсолютно непрозрачен. Кадровые проблемы — уволились или уволены все заместители директора, кроме финансового, ученый секретарь, председатель ученого совета, все ключевые специалисты, обеспечивавшие логистику, минимум два завлабораториями. Общая научная и управленческая некомпетентность», — добавил Гельфанд.

РБК направил запрос в пресс-службу ИППИ РАН.

ИППИ РАН был основан в 1961 году, он занимается мультидисциплинарными исследованиями в сфере анализа данных и математического моделирования, профессиональной связи, систем технического зрения. Молодые ученые ИППИ РАН неоднократно становились лауреатами различных премий. По итогам 2023 года организация заняла девятое место среди российских научных институтов в рейтинге исследовательских организаций Scimago.

Старший научный сотрудник ИППИ РАН Александр Панчин отметил, что Гельфанд является самым цитируемым ученым в этом институте и одним из самых цитируемых ученых в России. «Его индекс Хирша по Scopus равен 61. Он доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук и член престижной Европейской академии. При этом еще и классный популяризатор науки», — написал Панчин в телеграм-канале.

Он добавил, что «с проклятыми «уехавшими» учеными борются, увольняя прежде всего тех, кто не уехал, но смеет возражать дирекции».

В 2023 году ученый совет ИППИ РАН опубликовал обращение к главе Минобрнауки Валерию Фалькову по поводу отставки возглавлявшего последние семь лет институт Андрея Соболевского и потребовали провести выборы директора. На эту должность назначили члена-корреспондента РАН Максима Федорова.

Гельфанд родился в 1963 году в Москве. Защитил диссертации на соискание ученых степеней кандидата физико-математических наук и доктора биологических наук. В 2007 году получил звание профессора по специальности «биоинформатика». Гельфанд — один из основателей сообщества «Диссернет», которое выявляет злоупотребления при защите диссертаций и присвоения ученых степеней в России. После начала военной операции на Украине подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением этих действий.