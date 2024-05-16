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Общество ,  
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Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Гельфанд сообщил об увольнении из Института проблем передачи информации РАН
Михаила Гельфанда уволили из ИППИ РАН по ст. 288 ТК. По словам его коллеги Александра Панчина, ученый является самым цитируемым в институте и одним из самых цитируемых в России. Гельфанд — один из создателей «Диссернета»
Михаил Гельфанд
Михаил Гельфанд (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича РАН, где он был заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика», об этом профессор сообщил в своем телеграм-канале.

«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по ст. 288 ТК», — написал он. Данная статья подразумевает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным. В такой ситуации работодатель обязан оповестить об увольнении не менее чем за две недели.

«Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал. Пока не скажу, какие — не время, — так что запасайтесь очередным попкорном», — добавил Гельфанд.

В беседе с РБК Гельфанд отметил, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных».

Он отметил, что планирует подождать заключения комиссии РАН, которая работала в институте перед его увольнением. «Уведомление было мне прислано через несколько дней после встречи комиссии с ученым советом института, на которой многие, в том числе и я, критиковали действия и.о. директора и его заместителей. <...> Кратное усложнение бюрократии при понижении ее эффективности: бумаги теряются, решения изменяются без обоснования. Глупость — например, этический кодекс, который ничего не говорит о собственно научных проблемах — плагиат, почетное соавторство, множественные публикации и тому подобное, но зато запрещает приходить на работу в коротких юбках и купальниках. Финансовая непрозрачность: например, была ликвидирована система добавок за публикации, которая была автоматической, по уровню публикаций, и не зависела от произвола дирекции. Теперь механизм распределения надбавок абсолютно непрозрачен. Кадровые проблемы — уволились или уволены все заместители директора, кроме финансового, ученый секретарь, председатель ученого совета, все ключевые специалисты, обеспечивавшие логистику, минимум два завлабораториями. Общая научная и управленческая некомпетентность», — добавил Гельфанд.

РБК направил запрос в пресс-службу ИППИ РАН.

ИППИ РАН был основан в 1961 году, он занимается мультидисциплинарными исследованиями в сфере анализа данных и математического моделирования, профессиональной связи, систем технического зрения. Молодые ученые ИППИ РАН неоднократно становились лауреатами различных премий. По итогам 2023 года организация заняла девятое место среди российских научных институтов в рейтинге исследовательских организаций Scimago.

Старший научный сотрудник ИППИ РАН Александр Панчин отметил, что Гельфанд является самым цитируемым ученым в этом институте и одним из самых цитируемых ученых в России. «Его индекс Хирша по Scopus равен 61. Он доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук и член престижной Европейской академии. При этом еще и классный популяризатор науки», — написал Панчин в телеграм-канале.

Он добавил, что «с проклятыми «уехавшими» учеными борются, увольняя прежде всего тех, кто не уехал, но смеет возражать дирекции».

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В 2023 году ученый совет ИППИ РАН опубликовал обращение к главе Минобрнауки Валерию Фалькову по поводу отставки возглавлявшего последние семь лет институт Андрея Соболевского и потребовали провести выборы директора. На эту должность назначили члена-корреспондента РАН Максима Федорова.

Гельфанд родился в 1963 году в Москве. Защитил диссертации на соискание ученых степеней кандидата физико-математических наук и доктора биологических наук. В 2007 году получил звание профессора по специальности «биоинформатика». Гельфанд — один из основателей сообщества «Диссернет», которое выявляет злоупотребления при защите диссертаций и присвоения ученых степеней в России. После начала военной операции на Украине подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением этих действий.

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Россия РАН ученый увольнение

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