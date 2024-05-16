Большинство школьников проведут летние каникулы дома или на даче

Большинство родителей сообщили, что этим летом их дети проведут каникулы дома или на даче. Некоторые будут отдыхать на Черном море или в оздоровительных лагерях. Отправить детей за границу собираются только 4% опрошенных

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В каждой третьей российской семье дети-школьники собираются провести летние каникулы дома, свидетельствуют данные опроса SuperJob (результаты есть у РБК).

В исследовании участвовали 1,6 тыс. родителей детей школьного возраста из всех округов страны.

О том, что их ребенок проведет все лето дома, сообщили 34% респондентов (это на 3% больше, чем годом ранее). По словам 29% участников опроса, они отправят детей в деревню или на дачу. В прошлом году такой вариант выбирали 37% родителей.

11% родителей сообщили, что их дети будут отдыхать на Черном море, преимущественно в Краснодарском крае, еще 10% — в оздоровительном лагере. 6% планируют для детей путешествия по России, 4% отправят их за границу.

Летние каникулы для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов начнутся с 26 мая, а для учеников вторых-восьмых и десятых классов - с 1 июня. Некоторым нужно будет сдать Основной государственный экзамен и Единый госэкзамен.