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СК и прокуратура поспорили из-за стройки, куда не пустили Бастрыкина

СК и прокуратура поспорили из-за стройки в Петербурге, куда не пустили Бастрыкина
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

СК продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нарушения правил охраны окружающей среды на стройке на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Прокуратура уже неоднократно отменяла возбуждение этого уголовного дела, после чего его заводили вновь.

Изначально дело по статье 246 УК (нарушение экологических требований при производстве строительных работ; предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) завел 5 мая следственный отдел по Василеостровскому району регионального главка СК. Прокуратура его отменила.

СК и прокуратура поспорили из-за стройки, куда не пустили Бастрыкина
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14 мая глава СК Александр Бастрыкин повторно возбудил это дело. Это произошло после того, как местные жители попросили его остановить строительные работы, а «ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа», говорилось в сообщении ведомства. Бастрыкин сам посетил строительную площадку, но охрана сначала его туда не пустила, из-за чего было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК (превышение должностных полномочий) в отношении работников частного охранного предприятия (ЧОП).

Однако теперь стало известно, что прокуратура вновь отменила постановление о возбуждении дела по статье 246 УК. Бастрыкин в свою очередь поручил снова возбудить уголовные дела — как по этой статье, так и по статье о превышении полномочий работниками ЧОП, которое прокуратура также ранее отменила.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
намыв Васильевский остров Санкт-Петербург стройка СК Александр Бастрыкин уголовное дело окружающая среда
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