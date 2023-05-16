В Красноярске главу строительной компании «Сибиряк» Егорова задержали по делу о хищении

В Красноярске главу застройщика «Сибиряк» задержали по делу о хищении

Бизнесмена задержали в аэропорту по прилете из Москвы. Его заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек

В Красноярске задержали бизнесмена Владимира Егорова, главу одной из крупнейших городских строительных компаний города, «Сибиряк». Об этом NGS24 сообщил его сын Антон.

По словам Егорова-младшего, отца задержали, когда тот утром прилетел в Красноярск из Москвы. «Ничего не сказали, просто попросили пройти и никаких комментариев не дали. Что там дальше, понятия не имею», — сказал он.

Источники NGS24 и ТАСС сообщили, что предпринимателя задержали сотрудники ФСБ: его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Красноярскому краю.

«Сибиряк» — одна из крупнейших строительных компаний Красноярска, была образована в 2004 году. Принадлежит Егорову, который также является ее гендиректором. В прошлом году «Сибиряк» получил более 7,18 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,96 млн руб.

Компания занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Так. она возвела комплекс общежитий «Перья» и многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга».

В апреле 2021 года у еще одного сына Егорова — Константина, который занимал пост исполнительного директора компании «Сибиряк», прошел обыск. Как сообщал NGS, его заподозрили в хищении более 100 млн руб. при поставке медицинского оборудования в красноярскую краевую больницу. В ноябре того года мужчину перевели из СИЗО под домашний арест. Егоров-старший счел дело заказным.