МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., указали в МВД. Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус или не сообщат о своем месте пребывания после возвращения из-за границы, грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Штраф по этой статье составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Он грозит тем, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования главного санитарного врача, его заместителя или должностных лиц Роспотребнадзора, отметили в МВД.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», — добавили в ведомстве.