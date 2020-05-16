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МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб., указали в МВД. Его могут заплатить и те, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус или не сообщат о своем месте пребывания после возвращения из-за границы, грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — сообщили в ведомстве.

В МВД отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Штраф по этой статье составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Он грозит тем, кто заразился коронавирусом, контактировал с больными или прибыл в Россию из-за границы и при этом нарушил требования главного санитарного врача, его заместителя или должностных лиц Роспотребнадзора, отметили в МВД.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», — добавили в ведомстве.

Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 15 мая в Москве проводится массовое тестирование граждан на коронавирус. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, каждую неделю на сдачу крови будут приглашать около 70 тыс. человек, случайно отобранных с учетом возрастной структуры населения Москвы и округа проживания. Приглашение на тестирование придет на электронную почту или по СМС. Каждому, кто сдал кровь, отдельно сообщат результат его теста.

Тестирование на заболевание при этом будет проходить на добровольной основе, и никаких наказаний за отказ участвовать в исследовании нет, сообщили в оперативном штабе, отметив, что «это приглашение, а не требование». В нем не исключили, что человек может просто бояться или не хотеть проходить тестирование.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: МВД, тестирование, коронавирус
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