Конструктор «Сатурна» объяснил свои слова об утечке данных о спутниках

Конструктор «Сатурна» объяснил свои слова об утечке данных о спутниках

По словам представителя ПАО «Сатурн» Сергея Лихоносова, опубликованная информация прошла необходимую проверку и могла быть раскрыта. Говоря об утечке, конструктор «немного оговорился»

Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

Опубликованная на одном из сайтов Рунета презентация ПАО «Сатурн», разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов, не была секретной. Об этом заявил ТАСС главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов.

По его словам, ранее эта информация была представлена на международной конференции «Автономные источники питания» в Москве.

«Информация прошла соответствующий контроль и опубликована», — сообщил Лихоносов.

Ранее в четверг сообщалось, что публикация данных была незаконной. «Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — пояснил «РИА Новости» тот же Лихоносов, отметив, что в отношении того, кто выложил материалы в Сеть, будут предприняты «соответствующие действия».