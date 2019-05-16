В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках

Речь идет о космических аппаратах, отдельные элементы для которых разрабатывает ПАО «Сатурн». Презентацию разработчика, представленную в феврале, выложили на одном из сайтов

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

На одном из сайтов в Рунете незаконно появилась презентация ПАО «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного конструктора по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергея Лихоносова.

Он уточнил, что в презентации содержатся названия спутников, данные об опытно-конструкторских работах и осуществляющих их предприятий, сроках запусков и количестве аппаратов. Сведения из презентации были озвучены в минувшем феврале в Краснодаре на конференции.

Лихоносов назвал публикацию презентации в Сети незаконной. «Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — пояснил он. Представитель компании пообещал, что в отношении того, кто выложил материалы в Сеть, будут предприняты «соответствующие действия».

«Сатурн» был создан в 1964 году и функционировал как многопрофильное предприятие по разработке и производству химических и физических источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических генераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения, сказано на его сайте. С начала 1990-х годов предприятие сфокусировалось на разработке солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов и контрольно-измерительной аппаратуры для этих изделий.

Предприятие включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых «Роскосмос» осуществляет единую государственную политику. ПАО «Сатурн» является стратегическим предприятием.