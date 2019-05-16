Хуситы сообщили о ранении двух гражданок России при авиаударе по Сане

При атаке авиации возглавляемой Саудовской Аравии коалиции на жилые районы контролируемого повстанцами-хуситами города Сана пострадали две гражданки России, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя Минздрава Юсефа аль-Хадри.
По словам чиновника, женщины находились в одном из подвергшихся атаке домов и в настоящее время доставлены в республиканскую больницу.
Общее число пострадавших при авиаударе хуситы оценивают примерно в 50 человек. Еще шестеро, в том числе четверо детей, по данным Минздрава, погибли.
«Посольство в настоящий момент проверяет достоверность данной информации у йеменской стороны», — сообщили РБК в аппарате посла России в Йемене.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и отправил запрос в посольство России в Саудовской Аравии.