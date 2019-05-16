Хуситы сообщили о ранении двух гражданок России при авиаударе по Сане

Хуситы сообщили о ранении двух гражданок России при авиаударе по Сане

По данным министерства здравоохранения хуситов, общее число погибших и раненых при ударе авиации возглавляемой Саудовской Аравии коалиции по жилым районам Саны превысило 50 человек

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

При атаке авиации возглавляемой Саудовской Аравии коалиции на жилые районы контролируемого повстанцами-хуситами города Сана пострадали две гражданки России, сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя Минздрава Юсефа аль-Хадри.

По словам чиновника, женщины находились в одном из подвергшихся атаке домов и в настоящее время доставлены в республиканскую больницу.

Общее число пострадавших при авиаударе хуситы оценивают примерно в 50 человек. Еще шестеро, в том числе четверо детей, по данным Минздрава, погибли.

«Посольство в настоящий момент проверяет достоверность данной информации у йеменской стороны», — сообщили РБК в аппарате посла России в Йемене.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и отправил запрос в посольство России в Саудовской Аравии.