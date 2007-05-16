Заочный арест обвиняемого по делу П.Хлебникова признан законным

Верховный суд РФ признал законными заочный арест и объявление в розыск одного из обвиняемых в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

Кроме того, суд признал законным приостановление производства по делу ввиду объявления в розыск одного из обвиняемых Казбека Дукузова, тем самым отказав в удовлетворении жалобы его защиты.

Как заявил адвокат К.Дукузова Александр Чернов, он не знает, где в настоящее время находится его подзащитный. Адвокат предположил, что в случае появления К.Дукузова он будет немедленно арестован. В свою очередь один из обвиняемых Муса Вахаев сообщил журналистам, что К.Дукузов сейчас находится в России на лечении в одной из больниц.

В свою очередь адвокат Руслан Коблев сообщил, что он намерен заявить ходатайство о выделении в отдельное производство дела по обвинению его подзащитного Фаиля Садретдинова.

Напомним, Пол Хлебников был убит 9 июля 2004г. в Москве. Обвинение в его убийстве было предъявлено двум жителям Чечни - К.Дукузову и М.Вахаеву, а также московскому нотариусу Ф.Садретдинову, который в прошлом якобы тоже заказывал им убийство. В начале мая 2006г. коллегия присяжных оправдала подсудимых. Генеральная прокуратура, а также родственники П.Хлебникова опротестовали приговор. В ноябре 2006г. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение другим составом суда.

В марте 2007г. один из обвиняемых по делу об убийстве П.Хлебникова Казбек Дукузов объявлен в розыск. Московский городской суд временно приостановил рассмотрение данного уголовного дела и заочно избрал для К.Дукузова меру пресечения в виде содержания под стражей.