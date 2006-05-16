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Суд признал Н.Кулаева виновным в убийстве детей в Беслане
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Суд признал Н.Кулаева виновным в убийстве детей в Беслане
Общество, 16 мая 2006, 13:12
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Суд признал Н.Кулаева виновным в убийстве детей в Беслане
Верховный суд Северной Осетии признал одного из исполнителей террористического акта в бесланской школе Нурпашу Кулаева виновным по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в терроризме, незаконном хранении и перевозке оружия, захвате и убийстве заложников.

Чтение приговора по делу единственного оставшегося в живых террориста из 32-х захвативших школу в Беслане началось сегодня. Ожидается, что оглашение приговора из-за большого объема займет несколько дней.

Сегодня на чтение приговора многие жители Беслана пришли с плакатами и портретами погибших детей и родственников. Правоохранительные органы принимают усиленные меры охраны Верховного суда Северной Осетии. У здания и на прилегающих улицах находятся группы сотрудников МВД и спецподразделений.

Судебное заседание по делу Н.Кулаева началось 17 мая 2005г. В ходе судебных слушаний были заслушаны и зачитаны показания более тысячи свидетелей и потерпевших. Уголовное дело составляет 102 тома.

Государственный обвинитель, заместитель генерального прокурора РФ Николай Шепель потребовал приговорить Н.Кулаева к исключительной мере наказания - смертной казни, на которую в России с августа 1996г. введен мораторий. В свою очередь защитник обвиняемого попросил суд приговорить Н.Кулаева к пожизненному заключению.

Сам боевик не признает себя виновным в убийствах, а его защита по ходу процесса пыталась представить Н.Кулаева как мелкого исполнителя.

Отметим, что в соответствии с поправками к действующему законодательству, принятыми после вхождения России в Совет Европы, в нашей стране был сначала объявлен мораторий на смертную казнь, а в феврале 1999 года Конституционный суд дополнил его мораторием на вынесение смертных приговоров в связи с созданием во всех регионах России судов присяжных. В случае если законодательство предусматривает для обвиняемого исключительную меру наказания, она заменяется для него пожизненным заключением.

Напомним, во время захвата школы в Беслане 1-3 сентября 2004г. в заложниках находились 1 тыс. 128 человек, из них погибли 317 человек. Из числа участвовавших в проведении операции по освобождению заложников 10 сотрудников ФСБ России и двое сотрудников МЧС были убиты. 55 сотрудников правоохранительных органов и Минобороны РФ получили ранения различной степени тяжести. В результате действий бандитов здание бесланской школы N1 было разрушено. Пострадали и близлежащие здания. Материальный ущерб оценивается в 34 млн 25 тыс. руб.

Теги: Беслан , Осетия , Северная Осетия
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