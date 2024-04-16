Якутский депутат обвинил русский язык в искажении местных топонимов

В Госкаталоге географических названий, по словам депутата Жиркова, есть ошибки в топонимах на русском языке и на языках народов Якутии. В республике создадут рабочую группу, которая займется исправлением ошибок

Стела на въезде в село Кэмпэндээйи в Якутии (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Государственном каталоге географических названий, написанном на русском языке, есть множество топонимов, искажающих их оригинальное название на языках народов Якутии. Об этом сообщил вице-спикер парламента Якутии, член партии «Единая Россия» Александр Жирков на совещании Ил Тумэна (Госсобрание) республики.

На территории Якутии русский язык является государственным. Однако эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чукотский языки тоже признаются официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с государственными языками, говорится в ст. 6 закона «О языках в Республике Саха (Якутия)». Язык саха, как язык коренной нации, давшей название республике, является государственным языком Якутии (ст. 4).

Как отметил Жирков, в госкаталоге на русском языке содержится «множество недостоверной передачи названий» географических объектов, которая искажает их оригинальное топонимическое наименование на якутском и на других языках народов Якутии.

По словам вице-спикера республиканского парламента, ошибочные наименования «десятилетиями кочуют из справочника в справочник», включается в географические карты и атласы. А это, в свою очередь, приводит к «увековечиванию» этих искаженийй в сознании населения, исчезновению оригинальных топонимов и запутыванию многовековой истории региона, объяснил он.

В связи с этим Жирков предложил создать межведомственную рабочую группу с участием органов власти и ученых в области географии и лингвистики и подготовить проекты по изменению наименований географических объектов республики. «Работа предстоит большая и скрупулезная. Прежде всего нужно наметить предложения по исправлению очевидных ошибок в переводе наименований географических объектов на русский язык», — объяснил депутат.

В ноябре 2023 года жители карельского села Ведлозеро обратились к местным властям с жалобой на ошибки в топонимическом названии реки Вуохтанёги. Причиной стал дорожный знак, который поставили у реки, на нем было название Вухтанеги. По словам местных жителей, в топониме есть две ошибки.

Главный инженер Управления автодорог Карелии Дмитрий Федоров ответил, что название было взято из Государственного каталога географических названий, что предусмотрено законодательством. Он подчеркнул, что использование других географических названий было бы административным нарушением.