В российских школах появятся гольф и городошный спорт
С 1 сентября школьную программу по физкультуре дополнят несколькими факультативными модулями, среди которых — «гольф» и «городошный спорт», сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.
В ведомстве пояснили, что федеральная программа предмета «Физическая культура» включает как обязательные, так и вариативные модули. Последние предусматривают обучение в школьных спортивных клубах, кружках, секциях и внеурочную деятельность.
Программу расширяют и «актуализируют» в случае необходимости, отметили в Минпросвещения. Так, с 1 сентября 2024 года среди факультативных модулей станут доступны «Биатлон», «Дзюдо», «Скалолазание», «Городошный спорт», «Хоккей на траве», «Гольф», «Перетягивание каната», «Танцевальный спорт» и другие, уточнили в пресс-службе.
Городошный спорт (городки) — это старинная русская народная спортивная игра и игровой вид спорта, где участники с определенного расстояния сбивают специальной битой фигуры, составленные из пяти деревянных брусков — «городков».
Соревнования в городошном спорте могут быть личными, командными и лично-командными. Предусматривается несколько разных видов игры, например, из определенного количества партий или на выбивание конкретного количества фигур.
«Городки» в приказе Минпросвещения названы традиционным для России видом спорта. В приказе ведомства говорится, что он способствует всестороннему физическому, интеллектуальному и нравственному развитию, помогает личностному и профессиональному самоопределению школьников.
«Городошный спорт — игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие навыки: умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения в достижении цели», — сказано в документе.
Занятия гольфом должны сформировать у учащихся чувство патриотизма и нравственные качества, такие, как честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм, говорится в приказе Минпросвещения. Этот спорт развивает стратегическое мышление, целеустремленность и упорство, считают в ведомстве.
«Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам», — сказано в документе.
Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий будет принимать сама школа, учитывая возможности, наличие инвентаря, интерес школьников и их родителей. В регионах, где определенный вид спорта недоступен (например, Биатлон, для которого необходим плотный покров снега), его заменят другими модулями, уточнили РБК в ведомстве.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники