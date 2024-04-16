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Общество ,  
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В российских школах появятся гольф и городошный спорт

В школьную программу по физкультуре факультативно введут гольф и городки
Гольф призван развить у школьников чувство патриотизма и нравственные качества, а городки — способствовать личностному и профессиональному самоопределению, следует из приказа. Модули будут факультативными
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 1 сентября школьную программу по физкультуре дополнят несколькими факультативными модулями, среди которых — «гольф» и «городошный спорт», сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве пояснили, что федеральная программа предмета «Физическая культура» включает как обязательные, так и вариативные модули. Последние предусматривают обучение в школьных спортивных клубах, кружках, секциях и внеурочную деятельность.

Программу расширяют и «актуализируют» в случае необходимости, отметили в Минпросвещения. Так, с 1 сентября 2024 года среди факультативных модулей станут доступны «Биатлон», «Дзюдо», «Скалолазание», «Городошный спорт», «Хоккей на траве», «Гольф», «Перетягивание каната», «Танцевальный спорт» и другие, уточнили в пресс-службе.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Городошный спорт (городки) — это старинная русская народная спортивная игра и игровой вид спорта, где участники с определенного расстояния сбивают специальной битой фигуры, составленные из пяти деревянных брусков — «городков».

Соревнования в городошном спорте могут быть личными, командными и лично-командными. Предусматривается несколько разных видов игры, например, из определенного количества партий или на выбивание конкретного количества фигур.

«Городки» в приказе Минпросвещения названы традиционным для России видом спорта. В приказе ведомства говорится, что он способствует всестороннему физическому, интеллектуальному и нравственному развитию, помогает личностному и профессиональному самоопределению школьников.

«Городошный спорт — игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие навыки: умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения в достижении цели», — сказано в документе.

Занятия гольфом должны сформировать у учащихся чувство патриотизма и нравственные качества, такие, как честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм, говорится в приказе Минпросвещения. Этот спорт развивает стратегическое мышление, целеустремленность и упорство, считают в ведомстве.

«Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам», — сказано в документе.

Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий будет принимать сама школа, учитывая возможности, наличие инвентаря, интерес школьников и их родителей. В регионах, где определенный вид спорта недоступен (например, Биатлон, для которого необходим плотный покров снега), его заменят другими модулями, уточнили РБК в ведомстве.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минпросвещения гольф школы школьная программа физкультура
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