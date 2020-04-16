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Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов

Прием ограничила инфекционная больница имени Боткина в Петербурге, пишет «Фонтанка». Власти заявили, что она принимает только самых тяжелых больных с COVID-19. Новых пациентов перестали завозить и в Покровскую больницу
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Инфекционная больница имени Боткина в Петербурге прекратила прием пациентов у которых подозревают коронавирусную инфекцию из-за переполненности, сообщает «Фонтанка».

«Еще одна петербургская больница исчерпала свои мощности и пока не принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Профильный стационар на Пискаревском забит под завязку», — пишет издание.

Эту информацию подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга. «В резерве оставлены койки для определенных категорий больных. Например, для беременных или тех, кто на диализе», — цитирует издание ответ чиновников. (Однако позднее в комитете здравохранения города заявили, что Боткинская больница продолжает прием «самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее»)

Ранее «Фонтанка» сообщила, что из-за карантина закрыла прием пациентов Покровская больница, которая также была выделена для больных пневмонией. Издание утверждает, что «больше десяти пациентов с диагнозом «пневмония» размещены в коридорах» («Фонтанка» также опубликовала видео, на которых видны высталвенные в коридорах койки). В пресс-службе комитета по здравоохранению также уточнили, что к 15 апреля большая часть отделений, в том числе реанимация, закрыта на карантин, написало издание.

Позже издание привело слова вице-губернатора Олега Эргашева о том, что переполненную Покровскую больницу «разгрузят» с помощью Александровской, Введенской и больницы Святого Георгия. Кроме того, койки для пациентов с тяжелыми пневмониями готовятся еще два лечебных учреждения. Больных будут принимать городская больница № 40 Курортного района, где уже подготовлены 130 коек, а также больница № 20, которую перепрофилируют.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«К сожалению, транспортировка таких [пациентов] требует времени и особой процедуры», — отметил вице-губернатор.

РБК направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

8 апреля комитет по здравоохранению города сообщил, что власти увеличили количество стационаров, которые принимают больных с COVID19 и подозрением на нее. Кроме больницы имени Боткина и детской больницы имени Филатова пациентов с коронавирусом стали принимать Госпиталь для ветеранов войн, Городская многопрофильная больница № 2, а после снятия карантина откроется еще и Городская больница святого великомученика Георгия.

Больных с пневнмонией власти обещали размещать в Покровской больнице, Введенской городской больнице и в Госпитале для ветеранов войн.

По официальным данным на 14 апреля в Петербурге заболели COVID-19 929 человек (плюс 130 за сутки), пять человек умерло.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, больницы, Санкт-Петербург
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