Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов

Прием ограничила инфекционная больница имени Боткина в Петербурге, пишет «Фонтанка». Власти заявили, что она принимает только самых тяжелых больных с COVID-19. Новых пациентов перестали завозить и в Покровскую больницу

Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Инфекционная больница имени Боткина в Петербурге прекратила прием пациентов у которых подозревают коронавирусную инфекцию из-за переполненности, сообщает «Фонтанка».

«Еще одна петербургская больница исчерпала свои мощности и пока не принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Профильный стационар на Пискаревском забит под завязку», — пишет издание.

Эту информацию подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга. «В резерве оставлены койки для определенных категорий больных. Например, для беременных или тех, кто на диализе», — цитирует издание ответ чиновников. (Однако позднее в комитете здравохранения города заявили, что Боткинская больница продолжает прием «самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее»)

Ранее «Фонтанка» сообщила, что из-за карантина закрыла прием пациентов Покровская больница, которая также была выделена для больных пневмонией. Издание утверждает, что «больше десяти пациентов с диагнозом «пневмония» размещены в коридорах» («Фонтанка» также опубликовала видео, на которых видны высталвенные в коридорах койки). В пресс-службе комитета по здравоохранению также уточнили, что к 15 апреля большая часть отделений, в том числе реанимация, закрыта на карантин, написало издание.

Позже издание привело слова вице-губернатора Олега Эргашева о том, что переполненную Покровскую больницу «разгрузят» с помощью Александровской, Введенской и больницы Святого Георгия. Кроме того, койки для пациентов с тяжелыми пневмониями готовятся еще два лечебных учреждения. Больных будут принимать городская больница № 40 Курортного района, где уже подготовлены 130 коек, а также больница № 20, которую перепрофилируют.