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Метро предупредило о возможной остановке движения на «красной» линии
Угроза остановки движения в верхней части Сокольнической линии возникла из-за проблем с узлом водоснабжения. Метро пришлось увеличить интервалы движения поездов, но затем поступление воды удалось ограничить, и угрозы уже нет
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московской метрополитен предупредил о возможной остановке движения в верхней части Сокольнической линии, в настоящее время поезда здесь — между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» — уже курсируют с увеличенными интервалами и движутся медленнее, чем обычно.

«На восточном участке Сокольнической линии (1) ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену. Возможна остановка движения в ближайшее время», — говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в сети Twitter.

В метро заверили, что его специалисты вместе с городскими службами делают все, чтобы ввести движение в график.

Позднее на официальной странице метрополитена появилось сообщение о том, что остановку движения удалось предотвратить и оно уже введено в график.

«Остановки движения не будет. Поступление воды ограничено. Уже дана команда на увеличение скорости, постепенно входим в график. Со строительной организацией, допустившей ошибку, будем отдельно разбираться», — заявили в метрополитене.

Между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» на Сокольнической линии еще четыре станции — «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь» и «Черкизовская».

6 апреля было закрыто движение на восьми станциях Таганско-Краснопресненской линии (ТКЛ) — «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники». Причиной закрытия было названо проведение работ по проходке тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро. Закрытие южного участка ТКЛ привело к резкому осложнению транспортной ситуации, в итоге движение на этом участке удалось открыть более чем на сутки раньше срока — уже в 14:00 9 апреля вместо 5:30 11 апреля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Московский метрополитен
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