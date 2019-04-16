ФСБ пришла в администрацию подмосковного Красноармейска из-за плотины

Сотрудники ФСБ проверили контракты, заключенные администрацией Красноармейска. Силовики заинтересовались аварийным состоянием городской плотины, мэр города уверяет, что проблем с ней нет

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники подмосковного УФСБ в понедельник, 15 апреля, совместно с сотрудниками МВД провели оперативно-разыскные действия в администрации подмосковного Красноармейска. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в городской администрации.

По словам источника в правоохранительных органах, оперативно-разыскные мероприятия в понедельник длились с полудня до 16 часов дня. Силовики проверяли контракты, заключенные администрацией города. Оперативников заинтересовали контракты на ремонт плотины, которая находится в аварийном состоянии. Кроме того, силовики проверяли качество ремонта местных дорог по жалобам местных депутатов и проектные работы по благоустройству центральной площади города, в том числе толщину асфальтового покрытия на улице Строителей и Спортивная. Также силовиков, по словам источника, интересовали документы по выданным детям-сиротам квартирам на соответствие требованиям закона по метражу и качеству выделенных помещений.

Плотина без ремонта

В 2013 году власти города заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на ремонт плотины на 3,7 млн руб., необходимую для работ в рамках областной госпрограммы по экологии. В 2016 году власти города заключили договор по предпроектным изысканиям по капитальному ремонту плотины за 2 млн руб., частично дублирующий положения предыдущего контракта. Ремонтные работы не включены в список проектов, финансируемых по профильной госпрограмме, хотя оба контракта закрыты и проектная документация заказчиком по ним принята.

Через плотину проходят коммуникации электро-, водо- и теплоснабжения, проложенные в жилой сектор и на городские предприятия.