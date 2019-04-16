Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
По данным источника телеканала НТВ, неизвестный с молотком пытался проникнуть в тоннель, но ему помешала работница метрополитена. После этого он напал на женщину, а затем запер в будке контролера и потребовал встречи с руководством метрополитена.
В руководстве столичной подземки сообщили НТВ, что Московский метрополитен работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает, отмечает телеканал «Москва 24».